Agression à Hong Kong : Jugés pour avoir fait chanter Michael Bay

Deux frères sont jugés depuis mardi à Hong Kong pour tentative d'extorsion sur le réalisateur de «Transformers», en octobre dernier.

Michael Bay avait été attaqué lors du premier jour de tournage par un homme agitant un climatiseur et lui réclamant 100 000 dollars de Hong Kong (9 530 euros) pour pouvoir filmer dans le quartier de Quarry Bay. Les frères Mak Chi-shing, 27 ans, et Mak Chi-hang, 28 ans, gérants d'un magasin de climatiseurs, avaient été arrêtés peu après. Ils ont plaidé non coupables de chantage et d'agression sur un policier à l'ouverture de leur procès mardi, a rapporté le grand quotidien anglophone de Hong Kong, le South China Morning Post.

«Cela ne lui a pas plu. Une heure plus tard, il est venu sur le tournage avec un climatiseur et a essayé de me frapper à la tête avec. Mais je l'ai évité, j'ai jeté le climatiseur au sol et je l'ai repoussé. C'est alors que la sécurité s'est jetée sur lui. Il a fallu sept types baraqués pour le neutraliser». Michael Bay a fait l'objet d'une autre tentative d'extorsion dans la même semaine. Un suspect de 35 ans a été arrêté dans cette affaire. Le quatrième volet de «Transformers» doit sortir en juin, avec Mark Wahlberg et Nicola Peltz.