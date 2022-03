Vengeance familiale : Jugés pour l'assassinat d'un champion de boxe

Le procès de l'assassinat d'Amadou Ba, champion de France 2005 de boxe thaïe, s'est ouvert lundi pour juger quatre hommes dont ses trois ex-beaux-frères.

Le 3 avril 2018, vers 22H20, après avoir dispensé un entraînement de boxe et raccompagné en voiture un élève chez lui, Amadou Ba était tombé dans un guet-apens. Son corps avait été criblé de six balles, l'atteignant en particulier au cou et au thorax. Il avait été roué de coups assénés notamment avec une batte de base-ball.