Jugés pour règlement de comptes

Lundi, le procès de onze personnes a débuté à Amsterdam. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans cinq assassinats aux Pays-Bas et deux en Belgique.

C’est un procès fleuve qui a débuté lundi à Amsterdam. Un procès qui est prévu pour durer quatorze mois. Les accusés, dix hommes et une femme, sont poursuivis pour avoir, à des degrés divers, participé à sept assassinats en 1993, 2005 et 2006.

En mars 1993, deux Yougoslaves de 19 ans et 22 ans avaient été retrouvés tués par balles et carbonisés, dans leur voiture incendiée à Ouderkerken aan de Amstel, près d'Amsterdam. Trois semaines plus tard, le gérant d'une école de sport avait été tué par balles sur un parking d'hôtel à Amsterdam. Trois semaines encore après, le 9 mai 1993, un diamantaire grec et sa compagne avaient été retrouvés morts dans leur voiture à Anvers, en Belgique.