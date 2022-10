Polémique en Espagne : Jugés trop turbulents, des enfants virés d'un train

La compagnie de chemins de fer espagnole (Renfe) était sous le feu des critiques vendredi après l'expulsion en début de semaine d'un groupe de 22 enfants d'une dizaine d'années, jugés bruyants et turbulents.

La compagnie de chemins de fer espagnole (Renfe) était sous le feu des critiques vendredi après l'expulsion en début de semaine d'un groupe de 22 enfants d'une dizaine d'années, jugés bruyants et turbulents, du train où ils avaient pris place. Ces enfants voyageaient dans ce train en provenance de Barcelone et à destination de Léon (centre) dans le cadre d'une colonie de vacances lorsque l'incident a eu lieu lundi après-midi.

Selon la Renfe, ils ont été invités à descendre du train par le contrôleur dans la gare de Palencia, peu avant leur arrivée à Léon, en raison de leur "comportement" qui a suscité les «plaintes» de plusieurs passagers. Les enfants faisaient un «bruit» excessif et couraient dans les wagons, a précisé la compagnie ferroviaire. Un comportement qui aurait continué malgré les demandes faites auprès des deux moniteurs qui les accompagnaient.

Ouverture d'une enquête

Le groupe d'enfants a finalement rejoint Léon à bord d'un «autocar» mis à leur disposition et a été accompagné «en permanence par le personnel de la Renfe et la police nationale», a-t-elle assuré dans un communiqué. La décision du groupe ferroviaire a été dénoncée par des parents d'élèves concernés, qui ont jugé la réaction du groupe ferroviaire disproportionnée et évoqué la possibilité d'un recours judiciaire.