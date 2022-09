Si vous pensiez avoir tout vu en matière de wet look avec Kim Kardashian au Met Gala, attendez de voir la tenue portée par Julia Fox lors de la New York Fashion Week. L’actrice a fait sensation en poussant le style effet mouillé à l’extrême.

TREMPÉE ET TOUT EN TRANSPARENCE : Julia Fox pousse l’effet mouillé un cran plus loin

Julia Fox a poussé le look effet mouillé à l’extrême dans les rues de New York. Imago

Julia Fox est une vraie pro des relations publiques. L’actrice qui a joué dans «Uncut Gems» a l’art et la manière d’attirer l’attention des médias et des personnalités du milieu de la mode. Dernièrement, l’ex-petite amie de Kanye West l’a une nouvelle fois prouvé à l’occasion de la New York Fashion Week.

Pour assister au défilé organisé par les étudiants stylistes de la Parsons School of Design, l’actrice de 32 ans avait enfilé une robe époustouflante dans un style wet look poussé à l’extrême. La pièce était composée d’un haut transparent en résine acrylique donnant l’illusion d’eau ruisselant sur la poitrine de l’actrice, auquel était associée une jupe en tissu léger dont le bas se termine en forme de nageoire et venant ainsi compléter le look de sirène.

Avec sa robe transparente, Julia Fox était le point de mire à la New York Fashion Week. Getty Images for NYFW: The Shows

Julia Fox détrône Kim Kardashian

Un autre look effet mouillé qui reste gravé dans la mémoire collective de la mode est la robe signée Thierry Mugler que portait Kim Kardashian à l’occasion du Met Gala en 2019. Spécialement créée pour elle par le couturier, la robe était ornée d’innombrables cristaux représentant une myriade de gouttes d’eau. D’après Kim Kardashian, l’illusion souhaitée par Thierry Mugler était de faire croire que Kim sortait de l’eau. «Il m’a imaginée telle une Californienne sortant toute trempée de l’océan», avait-elle déclaré dans une interview accordée au magazine Vogue sur le tapis rouge.

Il y a trois ans, c’est la robe effet mouillé de Kim Kardashian qui avait fait sensation. imago images / ZUMA Press

Dans le milieu de la mode, l’extraordinaire style effet mouillé n’était assurément pas passé inaperçu. Avec son wet look encore plus extrême, Julia Fox établit désormais de nouveaux jalons en matière d’effet mouillé.

«Un véritable honneur!»

La robe sirène est une création de Weiran, étudiante à la Parsons School of Design, qui a présenté sa collection le soir même où Julia Fox assistait au show. «C’est un véritable honneur que Julia Fox se présente à mon premier défilé dans ce look», écrit la future styliste sur Instagram.

Lors du défilé organisé par les étudiants de la Parsons School of Design, Julia Fox était évidemment assise au premier rang.

Julia Fox a pris place au premier rang, à côté de la styliste Donna Karan. Getty Images for NYFW: The Shows

La collection printemps-été 2023 de Weiran s’intitule «Speculative Ecosystem». À travers ses créations, la styliste offre une visualisation de l’équilibre et du déséquilibre de la conception de l’écosphère. «Dans cette collection, j’ai mélangé des éléments naturels avec des matériaux synthétiques et représenté un futur écosystème, dans lequel l’organique et l’artificiel sont sur un pied d’égalité et dépendent l’un de l’autre», a-t-elle expliqué au site Fashion Globe.

Un sac à main fait partie intégrante de la robe. Getty Images for NYFW: The Shows