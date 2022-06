A Dubaï: Julia Paredes en panique: son petit Vittorio perfusé et sous oxygène

À Dubaï : Julia Paredes en panique: son petit Vittorio perfusé et sous oxygène

La candidate de téléréalité a eu «la peur de sa vie» quand son petit garçon a perdu connaissance dans l'ambulance. Il a été hospitalisé d'urgence.

Alors qu'elle postait encore ce week-end des photos de bonheur avec son petit garçon au bord de la piscine, tout a basculé en quelques heures, mercredi: «L’ambulance est venue nous chercher dans la nuit avec Vittorio, car sa respiration était inhabituelle, sa fièvre montait malgré les médicaments, il était de plus en plus mal», a-t-elle raconté sur Instagram.

Jeudi matin, visiblement fatiguée, Julia Paredes a repris la parole pour indiquer que son fils souffrait d'une pneumonie, «donc on va rester un peu plus longtemps que prévu à l'hôpital parce qu'il est K.-O. (...) tout doit passer en intraveineuse pour que ça guérisse plus vite».