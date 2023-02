Confessions : Julia Paredes frappée à coups de casseroles, «j'étais défigurée»

Interrogée sur la chirurgie esthétique dans l'émission «Chez Jordan», diffusée vendredi sur C8, Julia Paredes a lancé: «J'ai eu un ex un peu violent qui me mettait des coups dans le nez et du coup ça me l'a un peu tordu (...) J'étais défigurée, ma mère ne me reconnaissait plus». Une révélation qui a interpelé Jordan De Luxe. Elle raconte qu'alors qu'elle était serveuse en Suisse, elle est tombée sur un pervers narcissique.

«Quand il m'attendait le soir que je termine le travail et qu'il voyait des hommes me regarder, en rentrant, je prenais cher», explique-t-elle. Et puis un jour, elle a crû qu'elle allait y laisser sa peau. «C'était dans mon appartement, il m'avait séquestrée pendant 2-3 jours (...) mon travail s'est inquiété, mes voisins se sont inquiétés et heureusement la police est arrivée et on m'a retrouvée complètement défigurée».