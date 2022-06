«Ticket to Paradise» : Julia Roberts et George Clooney unis dans une comédie romantique

Les deux monstres du cinéma américain partagent l'affiche de «Ticket to Paradise», dont les premières images viennent d'être dévoilées.

Tous les ingrédients sont là pour faire un carton au box-office à partir du 5 octobre prochain: deux acteurs «bankables», une histoire gentillette et un décor de rêve. «Ticket to Paradise» réunit Julia Roberts et George Clooney sur l'île de Bali dans une comédie romantique sans doute bien ficelée puisque réalisée par Ol Parker («Mamma Mia! Here We Go Again»).