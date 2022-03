Julia Roberts: «Pretty Woman» pour toujours

Julia Roberts reste une des plus belles femmes au monde. Voilà qu'elle se voit remettre le prestigieux Career Achievment Award.

Avec le sourire le plus enchanteur d'Hollywood, Julia Roberts était la star incontestée à Beverly Hills ce week-end. Elle s'est vu décerner le Career Achievment Award lors d'une cérémonie à Hollywood. La star, dont la carrière a été propulsée directement à l'Olympe des actrices avec son rôle dans «Pretty Woman», a parlé de l'importance que sa famille, notamment ses enfants, a dans sa vie. «Plus qu'autre chose, je suis une épouse et une mère fière de trois enfants absolument parfaits. Je ne pourrais pas demander plus», a raconté Julia qui a donné naissance à son troisième enfant, Henry Daniel en juin dernier.

Tom Hanks, qui officiait comme présentateur et qui apparaîtra avec Julia Roberts dans son prochain film, a déclaré du fond du cœur et au nom de tous: «Tout le monde adore Julia. Mais vraiment tout le monde, sans exception». Parmi les autres stars présentes se trouvaient Nathalie Portman, resplendissante, et Bruce Willis. Denzel Washington, lui, était chargé de remettre le trophée aux acteurs, réalisateurs et écrivains. Les recettes de cette soirée serviront à aider de jeunes aspirants cinéastes.