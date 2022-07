Grande-Bretagne : Julian Assange fait appel de son extradition

Le fondateur de Wikileaks Julian Assange a fait appel vendredi de la décision prise par le gouvernement britannique de l'extrader vers les Etats-Unis, a indiqué la Haute Cour de Londres.

«Si Julian n'est pas libre, personne n'est libre»

Ils sont ensuite montés dans un bus londonien vintage et ont fait un petit tour dans le centre de la capitale britannique en criant «Free Julian Assange now» (Libérez Julian Assange maintenant). «Il est en prison pour avoir dit la vérité. Il est innocent alors pourquoi est-il en prison?», a déclaré à l'AFP Gloria Wildman, une retraitée de 79 ans habituée des rassemblements de soutien à l'Australien.

«Si Julian Assange n'est pas libre, nous ne le sommes pas non plus, personne n'est libre», a-t-elle ajouté. Si l'autorisation de faire appel est accordée, l'audience pourrait ne pas avoir lieu avant début 2023, avait expliqué mi-juin à l'agence de presse britannique PA Kate Goold, associée du cabinet d'avocats Bindmans et spécialisée dans les affaires d'extradition. Selon elle, M. Assange pourrait aussi saisir la Cour européenne des droits de l'Homme, un processus susceptible de prendre plusieurs années.