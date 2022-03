Au Royaume-Uni : Julian Assange se marie en prison avec son ancienne avocate

Le fondateur de WikiLeaks épousera ce mercredi l'une de ses anciennes avocates, Stella Moris, à la prison de haute sécurité britannique d'où il continue de se battre contre son extradition aux États-Unis.

Julian Assange et Stella Moris vont se marier en présence de quatre invités et deux témoins.

Le couple se mariera en petit comité avec seulement quatre invités et deux témoins. Mais leurs soutiens sont invités à venir aux abords de la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, apprêtés comme pour participer au mariage. La styliste britannique Vivienne Westwood, très engagée pour la libération de Julian Assange, a conçu le kilt que Julian Assange portera à cette occasion - en référence à ses origines écossaises - ainsi que la robe de mariée de Stella Moris, selon le groupe de soutien Don't Extradite Assange.

Pris dans une longue saga judiciaire, l'Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.