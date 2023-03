France/Grand Est: Julie, 14 ans, «Greta Thunberg française» qui vit en Moselle

Sa pétition a déjà été signée par 12 000 internautes et ce n'est pas le premier fait d'armes de la jeune fille. À l'âge de 11 ans, elle avait déjà créé le site web «Sauvons la Terre» et ses publications sur Instagram sont suivies par plus de 30 000 abonnés. «Je cherche à diffuser le message au plus grand nombre», explique-t-elle au Parisien. Quel message? Celle d'une activiste environnementale, qu'elle assume même avec son jeune âge.