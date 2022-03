Julie a été séquestrée et violée

L'adolescente, 14 ans, qui avait fugué pendant cinq jours d'un camping fin août, a vécu l'enfer de la séquestration et du viol à Toulouse. La police ne révèle la vérité que maintenant.

Selon le journal, la fugue a tourné au «calvaire» quand la jeune fille a accepté l'invitation de deux hommes à monter dans une voiture, dès son arrivée à Toulouse, «sans se méfier, avec l'innocence de ses 14 ans. Durant cinq jours, ses agresseurs présumés vont la séquestrer et abuser d'elle».

«Mardi et mercredi, précise le journal, trois personnes ont été interpellées à Toulouse et Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) par les gendarmes de la section recherche de Toulouse (...). Deux hommes d'origine turque et une femme ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour viols sur mineure».