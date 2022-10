JuMa House: Julie et Marie repensent la psychologie au Luxembourg

JuMa House: c'est le nom que portera la structure de soutien psychologique dans laquelle «chacun doit avoir sa place, quelles que soient sa religion, son ethnie ou sa nationalité», dévoilent Marie Laurini et Julie Krämer pour L'essentiel. Les deux jeunes psychologues se sont rencontrées au début de cette année dans le cadre de leur travail au Luxembourg et sont très vite devenues amies. C'est autour d'un café qu'elles ont réalisé qu'elles partageaient le même rêve: ouvrir un cabinet thérapeutique qui rompt avec les conventions actuelles.

«En juin, nous avons décidé de nous associer», raconte Julie, infirmière psychiatrique depuis 19 ans et psychologue diplômée depuis deux ans. Marie, quant à elle, est spécialisée dans la prise en charge des traumatismes chez les réfugiés. La JuMa House (dont le nom est composé des deux premières lettres des prénoms des deux fondatrices) devrait ouvrir ses portes dès l'année prochaine à Dudelange et reposera sur trois piliers.

Les deux jeunes femmes ont pour ambition de réunir des personnes issues des couches sociales les plus diverses dans le cadre de thérapies individuelles et de groupe. Cela inclut surtout les personnes qui cherchent du soutien, mais qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Pour elles, une séance de soutien psychologique ne doit pas forcément se dérouler dans un cabinet. «Parfois, une simple conversation peut faire le plus grand bien et éviter à une personne d'aller consulter un psychologue», disent-elles.