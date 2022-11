Coup de tonnerre : Julien Bert arrête la téléréalité: «Ce n'est plus ma place»

«C'est la plus belle et meilleure émission de téléréalité que j'aie faite. C'est celle où j'ai pris le plus de plaisir»: Julien Bert était sur un petit nuage après avoir remporté la première saison des «Cinquante» vendredi soir, sur W9. Mais coup de tonnerre, le Stéphanois a confié que c'était peut-être sa dernière émission de téléréalité. «Je sens que j'ai envie d'autres choses, parce que ça y est, c'est plus ma place, ça fait dix ans», a-t-il expliqué à Télé Loisirs. Et d'ajouter: «On m'a toujours dit: ''C'est mieux de s'arrêter soi-même plutôt que ce soit la télé qui t'arrête''».

Mais que ses fans se rassurent, Julien Bert continuera à être actif sur les réseaux, «ceux qui me suivent me verront toujours régulièrement, mais peut-être plus dans la téléréalité». celui qui s'est fait connaître dans «L’île des Vérités» puis dans les «Anges de la téléréalité» a des projets dans le foot, son autre passion. «Je lance un nouveau truc dans le monde du foot, qui va me prendre énormément de temps, et j'ai plus envie de me consacrer à 100% dans un projet au lieu d'essayer d'en faire plein à la fois».