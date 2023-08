Le demi-frère de Julien Clerc meurt dans un accident d’avion

Le groupe Canal+ et sa consœur, Laurence Ferrari, ont immédiatement déploré sur X (ex-Twitter) le décès du journaliste (CNews, ex-France 2) dans l’accident et lui ont rendu hommage, suivis par de nombreuses personnalités des médias ou du monde politique.

«Très rapidement, l’alerte a été donnée et les secours déclenchés», avec la mise en œuvre d’un plan SATER (sauvetage aéroterrestre). Les premiers débris d’avion ont été «repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d’immatriculation. À l’heure actuelle et malgré les recherches, aucun corps n’a été retrouvé», indique le parquet de Saint-Nazaire. «Ces recherches sont rendues particulièrement difficiles, car l’avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très forts courants, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle», explique-t-il. Selon une source proche du dossier, deux corps ont été localisés dans l’épave mais n’ont pu être dégagés.