Concert en France : Julien Doré a dû meubler pendant une panne

Le chanteur s'est adressé aux spectateurs lors d’un concert dans un festival, après un problème technique. Et c’est peu dire qu'il a un sacré sens de l’humour.

Les aléas du direct, ça existe. Et pas uniquement en télévision. Lors des concerts, ça peut aussi arriver. Et Julien Doré, qui a annoncé le décès de sa maman il y a un mois, en a fait les frais lors d’un récent concert dans un festival en France. Le chanteur a posté une séquence vidéo sur Instagram . Et le moins que l’on puisse dire c’est que le Français de 39 ans ne s’est pas laissé démonter. Au contraire, il a tourné à la rigolade cette «grosse panne technique» qui s’est produite face à 12 000 personnes.

«Je vous explique ce qui se passe, au-delà du fait qu’il commence à flotter. C’est toujours comme ça dans la vie. Faut toujours rajouter une petite merde en plus, sinon c’est pas drôle», a commencé Julien Doré, au début de la panne. Il a poursuivi son monologue en affirmant qu’il n’y connaissait «rien techniquement»: «Mais j’ai fait le parallèle avec ma vie dans les Cévennes. Moi, ça fait déjà pas mal d’années que j’attends la fibre. Là-haut, je suis en 3G. Tout ça est véridique. Et là on vient de me dire: «Julien, en fait, on a cassé la fibre entre ici (ndlr: la scène) et là-bas (ndlr: la régie au milieu du public)».