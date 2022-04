Concert au Luxembourg: Julien Doré a offert du rêve à ses fans à la Rockhal

«Cette tournée, c'est une joie permanente, et j'ai très envie de la partager avec vous. Quel plaisir de retrouver cette Rockhal des années après!» s'enthousiasmait Julien Doré, acclamé par des fans dévoués à sa cause. Le chanteur français nous avait prévenu en interview, son seul souhait était de «kiffer de fou».

À l'aise comme jamais, charismatique, charmeur, drôle et plein d'autodérision, l'artiste révélé par la «Nouvelle Star» a tous les atouts pour porter un show de haut-vol à bout de bras. Sans en oublier pour autant ses musiciens et toute son équipe, présentés dans un générique digne d'un film des seventies.

Dans son beau costume ceintré tout rose, Julien Doré posait sa voix grave et suave, évoluant devant un écran géant qui lui permettait d'inviter son public au voyage («Porto-Vecchio»), d'improviser un karaoké («Coco Caline»), de rendre hommage à Simone et Jean-Marc, ses chiens et même de surfer sur un tapis volant («Waf»). La star communiquait avec ses fans, jouait avec eux, et délivrait ses tubes, du funky «La fièvre» au fédérateur «Nous» en passant par le festif «Le Lac» ou le mélancolique «Sublime & Silence».