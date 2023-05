Julien Doré tourne une série en secret

La diffusion des six épisodes de 52 minutes est prévue pour la saison 2023-2024. Dans «Panda», «Julien Doré devrait y camper un ancien flic vegan, très pacifiste et loin des ordinateurs et autres smartphones. Retiré du milieu pour tenir une paillote dans le sud de la France, il se retrouve contraint de reprendre du service… sans renoncer à son apparente tranquillité», indique le journal, en précisant que l’écriture des épisodes a été confiée à Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc.