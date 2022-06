Francofolies: Juliette Armanet: «Je tiens à ma part sombre»

Juliette Armanet : C’est un peu une course de fond, mais ça va! Je suis bien entourée, on vit un beau marathon ensemble.

Non, pas du tout. Nous n’attendions que ça, d’être débordés, crevés, de ne pas dormir et de jouer.

J’avais mon fils qui est petit, on avait la chance d’avoir une maison avec jardin. Donc dans des conditions plus cool que beaucoup de gens. Ça m’a un peu stressé parce que je devais sortir le disque mais finalement cela m’a laissé du temps en plus pour composer. Ce qui m’allait bien car j’ai mis du temps à le trouver.