Au Parlement européen : Juncker brocarde les «tristes héros» du Brexit

Le président de la Commission européenne n'a pas été tendre avec les partisans du Brexit, dans un discours, mardi, devant les députés du Parlement européen, à Strasbourg.

Lundi, Nigel Farage a démissionné de la tête du parti europhobe et anti-immigration Ukip et Boris Johnson s'est retiré jeudi dernier de la course à la succession du Premier ministre démissionnaire David Cameron. «Ce sont à proprement parler des "rétro-nationalistes" pas des patriotes. Les patriotes ne quittent pas le navire quand la situation devient difficile, ils restent», a-t-il continué.