Croissance au Luxembourg : Juncker doit assouplir son plan d’austérité

LUXEMBOURG – C’est en substance ce que demande l’OGBL. Pour le syndicat, les chiffres du Statec mettent en évidence une situation meilleure que prévue et le gouvernement doit le prendre en compte.

Il y a plus d'argent qu'espéré, l'OGBL demande que les salariés en profitent. (DR)

Avec un déficit record de plus de 4% pour 2009, le gouvernement avait décidé de serrer les cordons de la bourse pour revenir à un déficit nul en 2014. Oui mais voilà, souligne l’OGBL, le Statec a revu sa copie et présenté des chiffres plus encourageants.