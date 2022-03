Juncker: «Le prix du pétrole va rester élevé»

Lors de son discours sur l'état de la Nation, le Premier ministre luxembourgeois a fait part de son analyse: pétrole cher et Euro bas. Traduction: les prix à la pompe vont grimper.

"Lorsque ce gouvernement a commencé (en 2004, ndlr), le taux de change de l'Euro face au dollar était de 1,22 dollar et le prix du baril était de 39 dollars le baril. Aujourd'hui, l'Euro flirte avec 1,60 dollar et le prix du pétrole a atteint 135 dollars", a-t-il déclaré à la Chambre.

"Nous nous attendons à ce que les prix du pétrole restent élevés (...) et nous pensons que le taux de change euro-dollar ne va pas évoluer de manière extrêmement favorable au cours des prochains mois", a ajouté le ministre des Finances et Premier ministre luxembourgeois.

Explications. Le prix du baril est libellé en dollar. Grâce à l'effet de change, lorsque l’Euro monte, il devient moins cher pour les Européens d’acheter de l’or noir, comme il leur devient moins cher d’aller passer des vacances aux Etats-Unis. Or, l’Euro est en train de baisser. Donc il va devenir plus onéreux d’acheter du pétrole. Un Euro valait jeudi un peu plus de 1,57 dollar.