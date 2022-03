Affaire Livange : Juncker n'hésiterait pas à «démissionner»

LUXEMBOURG - Le Premier ministre a pris position ce mercredi devant la Chambre concernant l'affaire du stade national et les soupçons de corruption et de chantage émis par les leaders d'opposition.

Corruption et chantage, telles sont les accusations portées par les leaders de l’opposition à la Chambre Claude Meisch (DP) et François Bausch (Déi Greng) à l’encontre du Premier ministre. Jean-Claude Juncker présente aux députés sa version des faits.

Il est reproché au Premier ministre ainsi qu’au ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf (CSV) et à l’ancien ministre de l’Économie Jeannot Krecké (LSAP) d’avoir pris parti pour l’homme d’affaires Flavio Becca et son projet de stade incluant un centre commercial à Livange aux dépens de l’entrepreneur Guy Rollinger et de son projet d’un centre commercial à Wickrange qui avait déjà été validé.