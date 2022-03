Départ de Biltgen : Juncker s'exprimera sur le remaniement

LUXEMBOURG - Jean-Claude Juncker s'exprimera ce samedi sur son choix des ministres qui remplaceront François Biltgen.

Il est très probable que les quatre portefeuilles dont s'occupaient Biltgen, à savoir la Justice, la Fonction publique, l'Enseignement supérieur et les Médias, ne soient pas réunis entre les mains d'une seule personne. Selon des rumeurs, le chef du gouvernement envisagerait un remaniement ministériel plus vaste. Ainsi Marie-Josée Jacobs, ministre de la Famille et de l'Intégration pourrait se retirer du gouvernement.