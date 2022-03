Juncker, un des grands perdants

La crise financière a permis à certains responsables européens de marquer des points alors que d'autres ont plutôt mal tiré leur épingle du jeu. Le Luxembourgeois est de ceux-là.

Pour nombre de responsables politiques et analystes les principaux gagnants sont Gordon Brown et Nicolas Sarkoyz alors que la chancelière allemande et le Premier ministre du Grand-Duché semblent être les perdants de la tourmente dans l'UE.

Gordon Brown: Le Premier ministre britannique, en très mauvaise posture sur le plan intérieur, a repris des couleurs sur la scène européenne. Son plan de sauvetage des banques a été imité par le reste du monde. «C'est le vainqueur surprise de la crise», estime Katinka Barysch, analyste au Centre for European Reform. «Celui que l'on surnommait l'ermite de Downing Street, peu impliqué dans les affaires européennes, fait désormais figure de leader de l'UE», ajoute-t-elle. Ce qui le pose en rival de Nicolas Sarkozy, même si les deux hommes se sont rapprochés à la faveur des tensions entre Paris et Berlin.

José Manuel Barroso: Le verdict pour le président de la Commission européenne est plus partagé. Mais il a mis du temps à prendre la mesure de la crise, au nom des vertus de l'autorégulation des marchés. «Il ne s'est jamais intéressé à ces questions avant que ça chauffe en Europe et que les gouvernement lui disent d'agir», critique la présidente de la commission des Affaires économique du Parlement européen, Pervenche Berès. Pragmatique, Barroso, qui brigue un second mandat à la tête de l'exécutif européen, a senti à temps le vent tourner et multiplie à présent les initiatives.