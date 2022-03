Juncker: «un homme politique très populaire et hautement respecté»

Après avoir rencontré George W. Bush, le Premier ministre a été honoré par l’Université de Pittsburgh en Pennsylvanie et salué comme l’homme des équilibres.

Il a reçu le diplôme entouré du chancelier de l’université, Marc A. Nordenberg (à droite), et du Dr Larry Feick, directeur du Centre universitaire pour les études internationales. (service presse gouvernement)

Lors d’une cérémonie à l’Université de Pittsburgh, le chancelier de l’université Marc A. Nordenberg, a décerné le titre honoraire au Premier ministre luxembourgeois qu’il a présenté comme un «homme politique très populaire et hautement respecté qui est largement admiré pour sa pensée visionnaire et son sens de l’équilibre entre les intérêts de sa Nation et la sauvegarde du rôle central du Luxembourg dans l’Union européenne».