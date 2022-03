Réactions : Juncker veut former le prochain gouvernement

LUXEMBOURG - Les résultats définitifs sont tombés dans deux circonscriptions, découvrez les réactions des différents candidats.

Étienne Schneider, LSAP: «Il est peu probable que Juncker se tourne vers le LSAP plutôt que vers le DP».

Josée Lorsché, Déi Gréng: «Je suis déçue d'avoir perdu un député ce soir. En plus, Claude Adam qui s'est bougé pour faire avancer les choses de façon constructive. On se complétait bien lui et moi sur les questions de famille et d'éducation nationale.

Je suis élue à Bettembourg où nous sommes dans une coalition à trois et ça marche très bien. L'important c'est d'avoir un programme concret et de se répartir les rôles».

Gast Gibéryen, ADR: «Je ne suis pas tout à fait satisfait, on tablait sur cinq députés on va vraisemblablement en avoir trois. Je fais confiance à Roy Reding pour allégrement remplacer les deux dissidents». (NDLR: Colombera a quitté l'ADR et a fondé le PID, Henckes a quitté le parti pour devenir député indépendant).

Jean-Claude Juncker, tête de liste nationale (CSV): «Nous avons eu un grand succès électoral, le CSV reste le parti le plus fort. Nous revendiquons la priorité pour former le prochain gouvernement.»

François Bausch, Déi Gréng: «Je suis déçu parce qu'on va certainement perdre un siège dans le Centre. C'est pour moi le résultat d'une dispersion des voix car il y avait trop de listes. Il y avait des personnalités fortes dans le Centre, je pense par exemple à Schneider. Le DP est le grand gagnant, je félicite d'ailleurs Bettel. Pour la coalition, il est trop tôt pour se prononcer et ce n'est pas à nous de prendre l'initiative».

Claude Adam, Déi Gréng: «Si les Verts ne sont pas dans la coalition, je ne resterai pas député».

Felix Braz, Déi Gréng: «Les Verts n'ont pas gagné mais ce n'est pas un mauvais score et on ne peut pas dire qu'on a perdu. Le DP a gagné c'est sûr. Pour une éventuelle coalition, ce n'est pas à nous de prendre l’initiative».

Henri Grethen, ministre des Transports de 1999 à 2004 (DP): «Je suis très heureux pour mes amis qui ont gagné quatre sièges. C'est un grand succès pour les quatre têtes de liste. Cela veut aussi dire que les électeurs veulent que le DP prenne des responsabilités dans le prochain gouvernement. Mais l'essentiel est de pouvoir réaliser notre programme.»

Xavier Bettel, président du DP et tête de liste dans le Centre: «Si les résultats se confirment, c'est un succès énorme pour le DP que personne n'osait espérer. On comptait sur des gains, mais de 9 à 13 sièges, c'est presque un gain de 50%. J'aimerais dire merci aux milliers d'électeurs qui nous on fait confiance. Le DP a maintenant l'obligation de se montrer digne de cette confiance et de mettre en pratique les positions de notre programme électoral».

Interrogé sur une potentielle coalition, Xavier Bettel assure que «le plus important c'est le contenu politique. L'électeur ne nous a pas donné quatre sièges supplémentaires pour que nous participions à une coalition qui n'assure pas la mise en pratique de nos positions».

Charles Goerens, tête de liste DP dans le Nord et personne la mieux élue: «Nous sommes très satisfaits. Nous savions que nous avions le vent en poupe. On a eu le doigté pour pouvoir imposer notre vision. Nous avons fait une bonne campagne. Maintenant, il est souhaitable pour tout parti d'être dans le gouvernement, à condition de pouvoir réaliser ses ambitions.»

Justin Turpel, déi Lénk: «La participation est bonne, çà montre que les gens ne sont pas dépolitisés. Sinon, dommage qu'on perde des voix au profit de l'ADR. Pour ce qui est de la progression du DP: les gens seront déçus.»

Jacques Santer, ancien Premier ministre (CSV): «Le DP a très clairement gagné ce soir. Mais le premier parti reste le CSV. Il faut désormais confronter les différents programmes pour voir s'il peut s'en dégager un programme de coalition. C'est une petite surprise de voir le LSAP se maintenir aussi bien. Cela tient sans doute à la personnalité de sa tête de liste.»

Claude Meisch, tête de liste du DP dans le sud: «Le parti démocratique a clairement gagné ces élections. Les partis de la coalition sortante CSV et LSAP ont sensiblement perdu (-7%). Il est clair à mon avis que les Luxembourgeois ont voté pour le changement. Maintenant, il revient au DP, mais pas seulement au DP, de s'assurer que ce changement aura lieu dans les cinq ans qui viennent.»

Henri Kox, Déi Gréng: «Nous avons perdu environ 1% des suffrages dans l'Est pour une raison que nous ne saisissons pas encore, car notre concept de gestion des communes est parfaitement applicable au niveau national. En temps de crise, un changement de mentalité est important. Nous espérions un deuxième élu dans la circonscription, cela nous laisse donc un goût amer.»

Nicolas Schmit, élu dans l'Est pour le LSAP: «Je ne suis pas entièrement satisfait car le parti a perdu 1,5%. J'avais espéré un peu mieux mais on s'est bien battus. On est sur le podium. Je suis passé par des moments difficiles et je suis reconnaissant du fait que les électeurs m'ont encore fait confiance. Enfin, je suis heureuse du score de la 2e candidate de ma liste (NDLR: Tess Burton obtient 4567 voix). L'avenir dans l'Est est assuré».

Serge Urbany, déi Lénk: «On est content de la progression de notre parti. On est gagnant du côté de la gauche comme le DP l'est pour la droite. Petite amertume quand même car nous n'allons certainement pas décrocher notre deuxième siège dans le Sud».

Lydie Polfer, commente le bon score du DP: «Je suis très heureuse. Si on peut croire en ces chiffres, nous sommes le seul parti qui progresse vraiment. Et il y a surtout un autre parti qui perd en conséquence, et c'est le CSV».

Xavier Bettel, à l'annonce des excellents résultats du DP dans l'Est et dans le Nord: «Mes amis, si ces premiers résultats se confirment, une chose est claire: Dans ces élections il y a un grand vainqueur, et c'est le DP».

Camille Gira, candidat Déi Gréng reconduit dans le Nord: «Ce sont des bons résultats car j'ai beaucoup traité des thèmes importants pour les gens (chômage, logement...). Le Piratepartei est une vraie concurrence pour nous. J'aurais espéré plus de votes utiles aussi bien à droite qu'à gauche».

Charles Goerens, à l'annonce des excellents résultats des libéraux dans la circonscription Est et dans le Nord: «Pour l'instant, il me semble que nous sommes les grands vainqueurs de ces élections, au moins en ce qui concerne les pourcentages de votes. Dans la circonscription Nord, cela ne s'exprime malheureusement pas en sièges au Parlement. On gagne a peu près 6%. Nos amis socialistes restent sensiblement au même niveau, mais gagnent un siège. Dans un système électoral comme le nôtre, la répartition des sièges revient à une loterie».

Lydia Mutsch, députée bourgmestre LSAP d'Esch-sur-Alzette: «Jusqu'ici, il n'y a pas eu de drame, ça se passe bien, et on espère garder notre député dans le Nord».

Sven Clement, président du Piratepartei, se dit «prudemment optimiste» après la publication des premiers résultats.