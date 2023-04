Espace: Les lunes glacées de Jupiter, nouvel horizon pour la quête de vie extraterrestre

sonde ESA / ATG medialab ; Jupiter image Nasa / ESA / J. Nichols (Univ. de Leicester) ; Ganymede image Nasa / JPL ; Io image Nasa / JPL / Univ. of Arizona ; Callisto et Europe images Nasa / JPL / DLR

Les découvertes par les sondes Galileo (1995) autour de Jupiter, et Cassini (2004) autour de Saturne, ont repoussé les frontières de la recherche. Qui se focalise non sur ces planètes géantes, gazeuses donc non propices à la vie, mais leurs lunes glacées: Europe et Ganymède pour Jupiter; Encelade et Titan pour Saturne. Leur atout majeur: abriter sous leur surface de glace des océans d’eau liquide – seule l’eau à l’état liquide rendant la vie possible.