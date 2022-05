Au Luxembourg: «Jurassic Park» débarque dans la zone Bommelscheier

«Après à peine 24 heures , on a déjà retrouvé plusieurs poissons fossiles très bien conservés et avec de nombreux détails», se félicite Ben Thuy, paléontologue au musée d'Histoire naturelle. «Lors des deux prochaines semaines, on espère tomber sur des reptiles marins ou d'autres vertébrés».

«Tous les os et les fragments sont bien en place»

Tous les spécialistes semblent s'accorder sur la question: les fossiles se trouvent dans un état exceptionnel de conservation. «Tous les os et les fragments sont bien en place», poursuit Ben Thuy. «Dans les années 90, des fouilles avaient eu lieu non loin d'ici, mais c'est la première fois que l'on peut procéder à une fouille d'une telle envergure, couche par couche».

Une bonne douzaine de personnes sont actuellement mobilisées sur le site: des professionnels du musée, des volontaires et des collaborateurs scientifiques. «Au final, on va faire une sélection de ce qui est scientifiquement important», conclut Ben Thuy. «Tout sera emballé et nettoyé pour que l'on puisse les étudier. La bonne surprise de ces fouilles? Se rendre compte, dès le premier jour, que cinq poissons appartenant à quatre espèces différentes se trouvaient sous terre. Ce sont des poissons préhistoriques qui appartiennent à une faune éteinte. J'espère que l'on est sur une bonne piste pour trouver mieux et encore plus».