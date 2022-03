Films à succès : «Jurassic World 3» déjà attendu le 11 juin 2021

«Jurassic World» marchera complètement sur les traces de «Jurassic Park». Après un deuxième volet attendu en juin 2018, un troisième opus verra le jour en 2021.

Quand on aime, on ne compte pas... Alors que la suite de «Jurassic World», «Jurassic World: Fallen Kingdom», est attendue le mercredi 6 juin 2018, dans les salles de cinéma au Luxembourg et dans les pays limitrophes, Universal Pictures a d'ores et déjà annoncé qu'un troisième volet de la franchise sortira le 11 juin 2021, aux États-Unis.