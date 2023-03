Juriste et footballeur, Ken Corral est appelé en équipe nationale

Connu pour sa pointe de vitesse et sa faculté à prendre la profondeur, un profil qui manque au sélectionneur, le joueur de 30 ans réalise une grosse saison à Hesperange où il s’est fait une place de titulaire chez le leader de BGL Ligue. Celui qui travaille comme juriste auprès du ministère des Affaires étrangères comptait cinq sélections avec l'équipe U21 en 2013.

Il se destinait à l'origine à une carrière d'avocat, une profession difficilement compatible avec le football de haut niveau: «J'étais en stage à Luxembourg. Un jour, je quittais le travail à 17 h 30 pour aller à l'entraînement. Un avocat senior me l'a fait remarquer en me disant que c'était soit le travail, soit le football», avait-t-il confié à L'essentiel.

Après des études à Nice et à Paris, il n'a pourtant jamais lâché, bien décidé à concilier son évolution professionnelle dans le secteur juridique avec des buts au plus haut niveau luxembourgeois. Des efforts qui se voient récompensés d'une première sélection en équipe nationale avec la perspective d'affronter Cristiano Ronaldo et les stars portugaises, ce dimanche au stade de Luxembourg!