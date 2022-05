Météo au Luxembourg: «Jusqu'à 1 cm de grêle» et des températures en chute libre

Dès 12h et jusqu'à 21h, des «orages potentiellement virulents» pourront éclater par endroits, «accompagnés de fortes pluies», de grêle «jusqu'à un centimètre» et des «rafales atteignant jusqu'à 80 km/h». Il fera 23°C au meilleur de la journée, puis les températures baisseront dans la semaine pour ne plus dépasser 20°C.