Jusqu'à 17 ans de prison: Lourdes condamnations au premier procès des émeutes de Brasília

Une large majorité des 11 magistrats de la Cour suprême a jugé Aecio Lucio Costa Pereira, 51 ans, et Thiago Mathar, 43 ans, coupables des cinq charges qui pesaient contre eux. Ils ont respectivement été condamnés à 17 et 14 ans de prison. Plus tard jeudi soir, la Cour a également condamné Matheus Lima de Carvalho à 17 ans de prison.