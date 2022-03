Jusqu'à 20 heures le samedi

LUXEMBOURG - Le patron de Cactus voudrait ouvrir deux heures de plus le samedi.

Si Cactus veut ouvrir plus longtemps, ce n'est pas forcément pour gagner plus, assure son président. Les salariés seraient payés 30 % de plus, comme c'est déjà le cas pour ceux qui travaillent entre 18 et 20 h en semaine.