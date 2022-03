Cupertino : Jusqu'à 200 000 dollars pour un bug de l'iPhone

La firme à la pomme s'est enfin dotée d'un programme «bug bounty» qui récompense la découverte de failles de sécurité dans ses produits.

Ce programme a pour but de récompenser à hauteur de 200 000 dollars maximum des hackers et chercheurs en sécurité mettant au jour des failles dans ses produits. Au départ, seuls les plateformes iOS et iCloud seront concernées par ces primes. Le programme ne sera par ailleurs accessible sur invitation qu'à un nombre limité de chercheurs. Il deviendra par la suite plus ouvert.