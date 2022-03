Conflit en Ukraine – «Jusqu'à 3 000 réfugiés ukrainiens attendus au Luxembourg»

«Nous remercions le Luxembourg, son gouvernement, sa population, et tous ceux qui nous soutiennent tous les jours depuis le début», a d'abord lancé Nicolas Zharov, le président de l'association, saluant une solidarité venue de toutes parts, de la population aux institutions. Avant d'ajouter, sur ton plus grave: «La situation est très inquiétante, nous ne savons pas jusqu'où le président Poutine ira, nous appelons à l'aide humanitaire».

La veille, le Luxembourg a accueilli sur son sol les premiers réfugiés ukrainiens. «Nous sommes à l’écoute de vos besoins. Dans l'urgence et dans la durée. La Ville de Luxembourg fera tout ce qui est possible pour aider», a lancé Lydie Polfer, précisant que la grande majorité des personnes qui arrivent au Luxembourg sont des femmes et des enfants, à qui la Ville souhaite offrir des conditions d'accueil dignes. La bourgmestre a précisé que la ville avait mis à disposition une ancienne école du Rollingergrund et loué un hôtel.