Vigilance: Jusqu'à 32C ce jeudi au Luxembourg, alerte à partir de 14h

Le Luxembourg est doublement placé en alerte en raison de la canicule qui s'installe, et ce jusqu'à vendredi soir au moins. «Les températures maximales se situeront entre 30 et 32°C» jeudi et vendredi, prévient MeteoLux. Dès 14h ce jeudi, une alerte jaune pour «avis de chaleur» entrera en vigueur et concernera la moitié sud du pays jusqu'à 18h. Idem pour vendredi mais pour l'ensemble du pays cette fois. Rappelons que l'alerte jaune renvoie à un «danger potentiel».