Météo : Jusqu'à 33°C attendus ce jeudi après-midi au Luxembourg

Le thermomètre amorcera sa décrue vendredi, avec un maximum de 24 à 26°C annoncé, alors que des averses et orages pourraient éclater localement. Le week-end sera également moins chaud (entre 22 et 25°C) et quelques nuages parsèmeront le ciel, avant une semaine qui s'annonce globalement moins chaude que la précédente.