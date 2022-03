Prévisions météo – Jusqu'à 35C et la vitesse limitée à 90 km/h

Prévisions météo : Jusqu'à 35°C et la vitesse limitée à 90 km/h

LUXEMBOURG - La très grande chaleur aidant, la qualité de l'air diminue et les autorités ont pris un certain nombre de dispositions.

Comme mardi, la concentration en ozone augmente au Grand-Duché et le seuil d'information de 180 µg/m3 a été dépassé. Cela signifie un risque élevé pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population tels les enfants, les personnes âgées ou encore les personnes ayant des difficultés respiratoires ou cardiaques. Les autorités ont donc décidé de limiter la vitesse à 90 km/h sur les autoroutes. Il est aussi recommandé d'utiliser les transports en commun et d'éviter la voiture.

Plus respirable vendredi

Le service de météo rappelle les précautions d'usage: boire au minimum 1,5 litre d'eau, fermer les volets, rideaux et fenêtres, limiter ses activités physiques ou encore veiller à la santé des personnes sensibles.

Ces recommandations devraient encore être de mises jeudi. Les mêmes températures (jusqu'à 35°C) sont attendues, avant l'arrivée d'orages en soirée. Vendredi, il fera plus respirable avec un maximum de 28°C et un ciel un peu plus couvert. Samedi, nous perdrons encore quelques degrés. Il fera 25°C au meilleur de la journée.