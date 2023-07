Alerte rouge en Italie: Jusqu'à 43°C attendus à Rome, plus de 48°C en Sardaigne

Les structures sanitaires et médicales sont d'ores et déjà mobilisées dans tout le pays pour prendre en charge les personnes les plus fragiles souffrant notamment de déshydratation et intervenir dans les maisons de repos auprès des personnes âgées. En 2022, la chaleur en Europe a entraîné la mort de 60 000 personnes, dont 18 000 en Italie, le pays le plus touché, selon une étude publiée lundi dans Nature Medicine.