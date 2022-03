Sida : Jusqu'à 80 000 tests HIV par année au Luxembourg

LUXEMBOURG - Entre 78 000 et 82 000 échantillons de sang font l'objet, chaque année, au Luxembourg, d'un dépistage du virus du sida, selon le ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo.

Et d'autres laboratoires effectueraient quelque 40 000 tests par an. Qui rappelle qu'un test HIV ne peut pas être imposé. Et qu'une «personne à laquelle un test de dépistage est imposé dans le cadre de la législation sur la santé au travail pourra porter plainte». Enfin, le nombre de séropositifs connus dans le pays est de 549. Si on y ajoute ceux qui ne connaissent pas leur sort, on pourrait atteindre les 715 porteurs du HIV.