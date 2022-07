Etude au Luxembourg: Jusqu'à 88 polluants retrouvés dans les cheveux des enfants

Entre 29 et 88 polluants ont été retrouvés dans les cheveux des enfants du Luxembourg.

Bisphénol, pesticides… les polluants contenus dans les cheveux des enfants vivant au Luxembourg sont nombreux et de différentes sortes. Selon une étude, menée par le professeur Brice Appenzeller du Luxembourg Institute of Health (LIH), ils contiennent entre 29 et 88 polluants différents. Des échantillons de cheveux de 256 résidents âgés de moins de 13 ans ont été testés pour 153 polluants.

«Les résultats ont montré que chaque enfant avait une médiane de 61 composés dans ses cheveux, allant de 29 à 88 par échantillon. La concentration la plus élevée était celle du bisphénol A (BPA), couramment utilisé dans le fabrication des plastiques», précise le LIH. Bien que les polluants organiques soient interdits depuis plus de 20 ans en Europe, ils ont été retrouvés dans plus de la moitié des échantillons. Des pesticides ont également été fréquemment détectés dans tous les échantillons. «Le fort passé industriel du pays, combiné à la longue durée de dégradation de ces produits chimiques, pourrait être l'origine d'une exposition continue chez les enfants», ajoute le LIH.

Des différences selon l'âge, le sexe, l'alimentation, l'environnement

Le LIH note que l'exposition aux polluants est plus élevée chez les jeunes. Les garçons sont aussi plus exposés aux pesticides non persistants que les filles. Les enfants avec une alimentation essentiellement biologique ont 17 types de polluants dans les cheveux. Le fait qu'ils vivent en ville ou à la campagne a aussi une incidence mais plutôt sur le type de polluants que la quantité auxquels les enfants sont exposés. Il a aussi été constaté que la présence d'animaux domestiques à la maison exposait les enfants aux produits chimiques contenus dans les produits antiparasitaires appliqués sur les animaux. Sur les 153 polluants testés, seuls 17 n'ont été retrouvés dans aucun échantillon.