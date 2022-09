Xavier Bettel: Jusqu'à cinq tranches d'index attendues d'ici à la fin 2023

L’heure n’était pas encore aux négociations, mais à l’analyse des faits, afin d’avoir «le meilleur aperçu possible de la situation». Or, «selon les différents scénarios, deux, trois ou quatre tranches d’indexation des salaires pourraient tomber d’ici fin 2023, en plus de celle de juillet 2022 qui a été décalée à avril 2023», a expliqué le chef du gouvernement. Le scénario central évoque en effet un taux d’inflation à 6,6% pour cette année, un taux très élevé qui a des conséquences au quotidien: «Les gens voient leurs factures d’énergie exploser, le montant des prêts augmenter. Il n’est pas possible que les gens se demandent s’ils vont chauffer leur logement cet hiver».