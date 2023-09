Le Portugal face à un épisode de chaleur anormal

Le Portugal connaîtra, entre vendredi et mardi, des températures au-dessus de 30°C sur l'ensemble du territoire à l'exception de quelques régions côtières, selon l'institut météorologique national. Bien que ces températures ne soient pas comparables aux vagues de chaleur qui touchent le pays pendant les mois les plus chauds, «les valeurs prévues correspondent à des anomalies allant jusqu'à environ 5-8°C au-dessus des niveaux moyens habituels pour la saison», a expliqué dans un communiqué l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).