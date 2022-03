Jean Asselborn - «Jusqu'où va aller Poutine? Cela m'inquiète énormément»

Après quatre jours passés aux Émirats arabes unis pour accompagner le Grand-Duc Henri et rencontrer les leaders de cette monarchie du Golfe, le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn s'envole pour l'Irak de mardi à vendredi. Des entretiens avec l'exécutif irakien sont prévus pour évoquer les guerres et conflits qui minent le Moyen-Orient depuis de nombreuses années.

Mais le chef de la diplomatie luxembourgeoise n'en oublie pas pour autant le drame ukrainien. Lors d'une entrevue avec la presse à Dubaï la semaine dernière, Jean Asselborn a déploré «l'échec particulièrement frustrant de la diplomatie» et les sombres perspectives, un mois après le début de l'invasion russe. «Si on m'avait dit cela il y a deux mois je ne l'aurais pas cru. Cette-fois, les Américains avaient raison. Mais nous avons tout fait pour éviter cela. Nous étions prêts à discuter de l'architecture de défense en Europe, du conseil OTAN-Russie. Nous avons dit à Poutine: ne fais pas ça!».

Pour le ministre luxembourgeois, les justifications avancées par la Russie ne sont qu'un prétexte: «Je me souviens de Poutine participant aux sommets de l'OTAN… La vérité, c'est qu'il a peur de la démocratie. Il ne veut pas qu'un État de droit s'installe dans les parages de la Russie, ce qui pourrait être vu par les Russes comme un but à atteindre. Sa seule obsession est de rester au pouvoir».

Dans la tourmente après ses propos sur l'élimination du prédisent russe qu'il a qualifiés «d'erreur» par la suite, M. Asserlborn explique avoir constaté un durcissement du personnage. De plus en plus isolé, Vladimir Poutine serait «le produit d'un système qui n'est plus démocratique». «Il est passé d'un réformateur qui disait vouloir 'construire la démocratie' à ce qu'il est aujourd'hui. Le pouvoir accapare. Beaucoup de choses ont changé après la Géorgie en 2008, quelque chose s'est cassé après l'annexion de la Crimée en 2014», a poursuivi le ministre.