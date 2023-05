Angleterre: Jusqu’à 11 ans de prison pour diffusion illégale de la Premier League

La bande impliquée avait créé des applications pour appareils mobiles. Ces services, sous les noms Flawless, Shared VPS, Optimal ou encore Cosmic, retransmettaient avec quelques secondes de retard les signaux de plusieurs diffuseurs dans le monde entier, en plus de films et émissions de télévision.

Abonnements à 10 livres par mois

Un tribunal de Chesterfield, dans le centre de l’Angleterre, a condamné le cerveau de la bande, Mark Gould, 36 ans, à une peine de 11 ans d’emprisonnement pour fraude et blanchiment d’argent, a précisé la Premier League dans un communiqué, décrivant les poursuites comme «les plus importantes jamais lancées dans le monde contre un réseau de streaming illégal». Les autres membres ont écopé de peines allant de 3 à 5 ans de détention. Ils vendaient des abonnements à 10 livres par mois (environ 11,50 euros) contre environ 80 livres pour les diffuseurs officiels.

Entre 2016 et 2021, ils ont ainsi engrangé plus de 7 millions de livres sterling de la part d’environ 50 000 abonnés. Avec des droits vendus pour des milliards d’euros dans le monde entier, la Premier League est à la tête d’un business aux enjeux financiers considérables et dispose de moyens de lutte contre le piratage qu’elle présente comme les plus avancés dans le monde.