Réforme au Luxembourg: Jusqu’à 7 500 euros de taxe pour un logement laissé vide

Les logements vides vont notamment être ciblés par les pouvoirs publics.

«Le but n’est pas de générer des recettes supplémentaires, mais d’éliminer les injustices du système actuel», a lancé Taina Bofferding (LSAP), ministre de l’Intérieur, en présentant vendredi, comme prévu, la réforme de l’impôt foncier. Les valeurs utilisées ont été actualisées, une première depuis… 1941! De plus, la ministre a proposé «un nouveau modèle d’évaluation des terrains plus objectif, transparent et équitable». Les propriétaires de leur seule résidence principale peuvent souffler: celle-ci bénéficiera d’un abattement.

La réforme de l’impôt foncier s’inscrit dans un ensemble d’actions visant à placer davantage de logements sur le marché, le pays souffrant d’une grave pénurie. Un impôt à la mobilisation de terrains est ainsi créé, afin «d’inciter à la construction». Pour lever cet impôt, l’État s’appuiera sur un nouveau «registre national des fonds non construits», dont le but sera de lister les terrains non utilisés dans les PAG. Le gouvernement précise «qu’une distinction sera faite entre les terrains immédiatement constructibles et les fonds non viabilisés, nécessitant la réalisation de travaux de voirie».

Les logements construits mais non occupés seront aussi ciblés, afin de les placer sur le marché. À ce titre, l’impôt national sur la non-occupation de logement remplacera la taxe communale facultative de 2008. Les propriétaires devront s’acquitter de 3 000 euros par an pour chaque logement ainsi laissé sans occupant, une somme augmentée de 900 euros chaque année jusqu’à un plafond de 7 500 euros. «Laisser des logements inoccupés est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre», résume Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement.