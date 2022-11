Drame en Belgique : «Jusqu’au dernier moment, tu as protégé Margaux»

La veille, Romain (18 ans) et sa petite amie Margaux (16 ans) ont perdu la vie dans des circonstances qui restent à déterminer. Les deux jeunes ont été fauchés par la Skoda d'Emeric Rary et Fabrice Henry, dans une petite rue du village de Moha, dans la commune de Wanze, entre Namur et Liège. «Jusqu’au dernier moment, tu as protégé Margaux. Vraiment très fière de toi et de celui que tu étais. Nos cœurs sont en mille morceaux» a conclu la maman, Nathalie, dans une publication accompagnée de plusieurs photos du jeune couple.