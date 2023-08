La plateforme Max a renouvelé la suite de «Sex and the City» juste avant la fin de la deuxième saison.

Série : «And Just Like That…» aura droit à une saison 3

Sarah Jessica Parker joue le rôle de Carrie dans «And Just Like That…». Craig Blankenhorn/Max

Le 22 août 2023, deux jours avant la diffusion de l’épisode final de la saison 2 de «And Just Like That…», dans lequel Kim Cattrall fait une apparition, Max a donné une très bonne nouvelle aux fans de la suite de «Sex and the City». La série connaîtra une saison supplémentaire.

«Nous sommes ravis d’annoncer que la saison 2 de «And Just Like That…» se classe au premier rang des contenus originaux de Max. Nous levons nos verres à Michael Patrick King et à son incroyable équipe de scénaristes, de producteurs et d’acteurs qui continuent de nous charmer 25 ans plus tard avec des amitiés dynamiques et des histoires captivantes. Nous avons hâte que le public découvre ce qui attend nos trois New-Yorkaises préférées dans la saison 3», a déclaré la patronne des contenus originaux de Max dans un communiqué.